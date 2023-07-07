ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها وسبب ابتعادها عن اللحوم

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن سر رشاقتها والنظام الغذائي الذي تتبعه لتجنب زيادة الوزن وكيفية اختيار الطعام لمناسب لها، مشيرة إلى اعتمادها على الأسماك بشكل اساسي ومحاولة الابتعاد عن اللحوم.

ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها

وأوضحت ياسمين صبري في تصريحات لها لراديو الرابعة الإماراتي أنها لجأت لاختبار طبي للمساعدة في تحديد الظام الغذائي المناسب لها للمحافظة على رشاقتها.

وأضافت قائلة: "دي قصة طويلة، أنا عملت حاجة اسمها اختبار دي إن إيه، بيقول لك إيه الأكل المناسب لجسمك".

وأشارت إلى أنها كانت لا تعلم ما تستطيع تناوله وما يجب الابتعاد عنه لذا لجأت إلى هذا الاختبار قائلة: "بعد فترة طويلة وسنين لقيت نفسي مش عارفة آكل إيه وإيه الصح، والاختبار ده أي حد ممكن يعمله، لكن متاح أكثر في أمريكا وأوروبا".

ولفتت إلى أنها تتجنب تناول اللحوم لكنها تعتمد على الأسماك في نظامها اليومي قائلة: "أنا معظم أكلي أسماك واللحمة قليل أوي، ممكن يعدي أسابيع من غير ما آكل لحمة، والأساسي بشكل يومي الأسماك".

وتتواجد ياسمين صبري حالياً في دبي من أجل حضور العرض الخاص بأحدث أفلامها البعبع الذي تشارك بطولته مع الفنان أمير كرارة

وخلال العرض الخاص حرصت ياسمين على التقاط بعض الصور التذكارية مع جمهورها في دبي، وعلقت على الفيديو الذي شاركته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام قائلة: "شكرا دبي، عرض خاص البعبع".

يذكر أن ياسمين صبري نشرت مؤخرا مجموعة من الصور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ياسمين صبري تستمتع بإجازتها الصيفية

ظهرت ياسمين صبري في حوض السباحة وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام مكتفية بكتابة "بارا بارا بارادايس" في إشارة منها إلى اسم المكان الذي تستمتع فيه بإجازتها.

وكانت ياسمين صبري نشرت قبل أيام صورة لها بفستان أحمر استعرضت فيه رشاقتها بحركات وصفها البعض بالجريئة وبدت عليها علامات السعادة والاستمتاع بإجازتها، وفي هذه الإطلالة اتهمها متابعون بأنها تقلد إطلالات جورجينا رودريغيز الجريئة

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