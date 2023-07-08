أول صورة لرزان مغربي بعد وعكة صحية شديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة رزان المغربي عبر صفحات السوشيال ميديا، إذ نشر مدير أعمال الفنانة رزان مغربي كريم الشايب الصورة بصحبة الفنانة رزان المغربي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء قضائهما العطلة الصيفية في مدينة العلمين.

ويعتبر ذلك هو أول ظهور لرزان مغربي بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة في الساحل الشمالي نقلت على إثرها لأحد المستشفيات منذ قرابة 3 أيام.

ويذكر أن شاركت الفنانة رزان مغربي في مسلسل "الضاحك الباكي"، الذي عرض في شهر أكتوبر 2022، والعمل من بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي ، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خصوصًا ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

أبرز البرامج لرزان مغربي:

بدأت رزان مغربي عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن الـ 16، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 1989 كانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، فقدمت برنامجها الشهير الليل المفتوح لثلاث سنوات ونصف حتى العام 1993 غادرته بعدها في أواخر العام 1995.

في نهاية عام 1995 تلقت عرضًا من الفضائيات العربية ـ الدولية وأولها مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي الذي كان يبث من لندن في المملكة المتحدة التي عرضت عليها الانضمام إلى شبكتها، لتقديم برامج ذات توجه عالمي، أول خطوة كانت فقرة "هايد بارك" في برنامج "مساء الخير يا عرب" بعدها توالت عليها البرامج فقدمت "دنيا الموضة" و"عالم السينما" و"ابجد فوز" و"ألو رزان" و"ابتسامات"، "بيج بايت".

انتقلت مكاتب بث إم بي سي إلى الإمارات العربية المتحدة ولبنان، إذ عادت لبيروت لتقدم البرامج من هناك عام 2003 عندما افتتحت المحطة قناتها الثانية إم بي سي 2 قامت رزان بتقديم برنامجها رازمينا التي لم يستمر سوى لفترة قصيرة كما قامت بتغطية الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو ومحاورة كبار المشاهير من نجوم الغرب.

في عام 2004 قدمت مع زميلها جلال شهدا برنامج المواهب نجم النجوم star search، قدمت عام 2006 فقرة بعنوان رزان وعباس ضمن برنامج البيت بيتك على التلفزيون المصري بعدها عادت لـ إم بي سي لتقدم برامج أخرى كفنتازيا، ألبوم النجوم العرب، شهرزان الذي تنقلت فيه حول دول العالم وقامت بمحاورة مشاهير العالم.