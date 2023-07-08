ليلى علوي ترقص على أنغام تامر حسني (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أشعلت الفنانة ليلى علوي مواقع التواصل الاجتماعي، برقصها، إذ شاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ليلى علوي في مقطع الفيديو وهى ترتدي فستان بحر باللون الأبيض وترقص على أنغام أغنية هرمون السعادة للمطرب تامر حسني.

وفي الفترة الحالية يعرض للفنانة ليلى علوي فيلم “شوجر دادي”، والذي يحقق نجاحات مختلفة الآن في السينمات المصرية، وتدور قصته حول بيومي فؤاد الذي يرغب في الزواج من امرأة أخرى على ليلى علوي، إذ ترفض ذلك رفضًا قطعيًا، وفي نفس السياق توجد فرح الزاهد التي تقع في حب رجل يكبرها سنًا بهدف الحصول على أمواله وهو الفنان تامر هجرس، وهكذا تدور الأحداث في إطار مشوق، وتخوض بطولته إلى جانب النجوم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس، عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.

كما شاركت الفنانة ليلى علوي في بطولة فيلم ماما حامل، وتدور قصة الفيلم حول أسرة من طبقة أرستقراطية تتعرض للكثير من المواقف الكوميدية، إذ يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

وعن شخصية الفنانة ليلى علوي فهى تقدم دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى والفيلم بشكل عام يعتمد على الفانتازيا.

ويشارك فيه بجانب ليلى علوي: “بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وهدى الإتربي، ونانسي صلاح”.