وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات مشروع "الأساتذة" لإحياء التراث الموسيقي

ياسر رشاد - القاهرة - مصر ستظل أرضًا خصبة زاخرة بكل مقومات الفنون والإبداع

وسط إقبال جماهيري كبير وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انطلقت فعاليات مشروع "الأساتذة " بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة بدار الأوبرا المصرية، والنجم مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستهدف صياغة وتوزيع التراث الموسيقي العربي بأساليب عصرية جديدة، بدار الأوبرا.

انطلاقة قوية لإعادة صياغة تراثنا الموسيقي:



قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن هذا المشروع يُمثل بداية انطلاقة قوية لإعادة صياغة تراثنا الموسيقي بأساليب عصرية متجددة، وتقديمها للأجيال الجديدة بصورة تناسب إيقاع العصر، مع الاحتفاظ بالهوية الفنية الأصيلة.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمردود الإيجابي الأولي الكبير الذي حققته أولى حفلات المشروع، وهو ما يعد مؤشرًا لنجاح المشروع، فنيًا، جماهيريًا، تنظيميًا، إذ يُمثل المشروع أحد الروافد الحيوية لقوة مصر الناعمة، ويُجسد ما يمتلكه المصريون من ذائقة فنية متفردة، مؤكدة أن مصر ستظل أرضًا خصبة زاخرة بكل مقومات الفنون والإبداع والثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن انطلاق مشروع "الأساتذة" لن يكون آخر المطاف، إذ ستقوم وزارة الثقافة بتنفيذ خطتها البرامجية خلال فترة الصيف بأرجاء الجمهورية، منها مهرجان القلعة للموسيقى العربية والذي ستقام فعالياته أغسطس المُقبل، بعدد من الأقاليم المصرية -في ذات التوقيت- تزامنًا مع الفعاليات الرئيسة التي تشهدها منطقة القلعة، وذلك بالإسكندرية ودمنهور ومحافظات الصعيد والعريش بشمال سيناء، وغيرها.

ورحبت وزيرة الثقافة بمناقشة أي تصورات ورؤى من قِبل المبدعين، تحمل مردودًا إيجابيًا متوقعًا لإحياء التراث وصون هويتنا.

وثمنت وزيرة الثقافة جهود التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واهتمامها بإلقاء الضوء على فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة، وتقديمها للملايين من الجمهور المصري.

داغر: إعادة توزيع أعمال كبار المؤلفين يُعد تجديدًا للإرث الإبداعي مع الحفاظ على طابعه الفريد

من جانبه قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا: "إن المشروع الفني "الأساتذة" يواكب التطور فى مجالات الحياة"، مؤكدًا أن إعادة صياغة وتوزيع أعمال كبار المؤلفين، يُعد تجديدًا لأحد ألوان الإرث الإبداعي، مع الحفاظ على طابعه الفريد من قوالب وجمل لحنية مميزة، كما يعمل على إثراء مكتبة الموسيقى العربية، وأكد كذلك أن إضافة لمسات عصرية على المؤلفات التراثية، يُسهم فى نشرها بين مختلف شرائح الجمهور، ويتناسب والتوجهات الفنية للشباب والأجيال الجديدة.

كما أعرب داغر، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي شهدته أولى حفلات المشروع، وحجم الإقبال الجماهيرى المُبهر للحفل، بما تضمنه من أعمال موسيقية لاقت استحسان الجمهور، معربًا عن ثقته وتفاؤله باستمرار نجاح المشروع.

الفنان مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية

وخلال الحفل تغنى الفنان مدحت صالح، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، بقيادة المايسترو هشام مصطفى، وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم: محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطي، فريد الأطرش، سراج عمر، محمد عبدالوهاب، الرحبانية، وغيرهم، وذلك بعد إعادة توزيعها بتحويلها من صورة التخت التقليدي، وتقديمها بشكل أوركسترالي عصري، مع الاحتفاظ بالبناء الأساسي للألحان والمقامات، منها "عزف موسيقي لأغنية ايه هو ده.. و أغنية حبيبها، قدمهما الموسيقار عمرو سليم، و قولوله الحقيقة.. للعندليب عبدالحليم حافظ، ياجميل يالي هنا.. محمد فوزي، يا واحشني رد عليا .. فريد الأطرش، أول مرة تحب.. للعندليب، مقادير.. طلال مداح، تملي في قلبك.. محمد فوزي، شط إسكندرية.. فيروز، مش كفاية.. فريد الأطرش، فوق الشوك.. العندليب ومحمد عبدالوهاب، حمال الأسية.. فايزة أحمد، ياهلي ياهلي.. للعندليب، 3 سلامات.. محمد قنديل، صافيني مرة.. للعندليب، شفت بعيني.. محرم فؤاد، أسمر يا اسمراني.. للعندليب، مصر التي في خاطري.. أم كلثوم"، وقد سهم في إعادة توزيعها مجموعة من الموزعين المعاصرين، منهم: "أسامة كمال، أحمد مصطفى، أحمد الموجي".