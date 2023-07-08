شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وأشرف زكى ودياب فى عرض مسرحية "فلوسك إيه" على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور مسرحية "فلوسك إيه" التي عرضت مساء الجمعة على مسرح الهناجر، وهي من تنظيم مبادرة "ابني أديباً" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضرت وزيرة الثقافة نيڤين الكيلاني، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، والفنانة دنيا سامي، والفنانة مايان السيد، والفنان دياب، والفنان محمد الشرنوبي، والمخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر.

ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشيء، وتدور مسرحية (فلوسك ايه؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهى فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابنى أديباً" ، وتتضمن رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة (ابنى أديباً) التى تستهدف صنع كوادر من النشء.

ويشارك في العرض 27 طفلاً من أطفال المبادرة، هم رمزى أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن ، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هانى، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلى هانى، حلا محمد، هنا نادر، مليكة ياسر، يوسف رمزى، سليم سامى، عمر زيدان.

وقال مصمم الاستعراضات مصطفي حجاج لليوم السابع: "سعيد لمشاركته بتلك المبادرة خاصة أنها تهدف لإيصال العديد من الرسائل الهامة والتوعوية ، والعمل مع الأطفال شيء ممتع".

العرض سنوغرافيا مصطفى التهامى، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد، استعراضات مصطفي حجاج ، من تأليف ورشة مبادره ابني أديباً، وتدريب أمير يوسف وأحمد مشعل، والمخرج المنفذ رنا رجب، وإخراج عزوز عادل.