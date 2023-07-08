مدحت صالح يغنى لـ محمد قنديل ومحرم فؤاد فى حفل الأساتذة بدار الأوبرا

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مدحت صالح على الغناء لكل من الراحل محرم فؤاد ومحمد قنديل في حفل الأساتذة الذى يحييه داخل دار الأوبرا ويذاع مباشرة على قناة الحياة، حيث قدم أغانى "شفت بعيني" و"3 سلامات".

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبرا أغنية "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبرا إنه يشكر كل القائمين على المشروع، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى وقفت معي بشكل كبير، ووجه الشكر والعرفان لكل الأساتذة الراحلين من ملحنين كبار ونجوم.

وبدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائى في دار الأوبرا المصرية ضمن مشروع الأساتذة بأغنية "قولوا له الحقيقة" للعندليب عبد الحليم حافظ وسط تفاعل كبير مع الجمهور، وهو الحفل يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويغنى مدحت لكبار مطربى الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهم.

وقال مؤخرا النجم مدحت صالح عن مشروعه الغنائي "مدحت والأساتذة" إن فكرته عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أى ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف: "الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقى".

وأكد النجم مدحت صالح أن مشروعه الجديد يهدف إلى الحفاظ على ما تبقي من تراث غنائي لكبار النجوم، سواء الراحلين أو الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضغها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للإعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، قائلا: "عندنا أفضل موسيقيين وأعظم عازفين من خلالهم نعيد صياغة المكتبة الغنائية المصرية، ويعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم أحمد مصطفى وأسامة كمال وأحمد الموجي.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدم مجموعة من أغانيه.‏