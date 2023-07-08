شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً فى مهرجان قرطاج 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اللبنانى ناصيف زيتون حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 29 يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أغنياته.

وتألق المطرب السورى ناصيف زيتون، خلال الحفل الغنائى الذى أحياه مؤخرًا ضمن حفلات مهرجان صيف قلعة حلب، بسوريا، وقدم عدد كبير من أغنياته التى تفاعل معه الجمهور بترديد كلمات الأغانى والرقص على أنغامها.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح ناصيف زيتون من قبلها أغنية "انت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.