شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يختتم حفل "الأساتذة" بأغنية "مصر التى فى خاطرى" لـ أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفنان مدحت صالح حفل الأساتذة المذاع على قناة الحياة والمقام بدار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "مصر التى فى خاطرى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسئولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما أجرت الإعلامية أميرة العادلي العديد من اللقاءات على هامش الحفل.

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.