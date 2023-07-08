شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلواني تشعل الشماريخ فى حفل زفافها وحضور زينب حسن وبسمة عطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنانة ياسمينا العلواني بحفل زفافها، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور الأصدقاء والأهل والأقارب، كما حضر كل من المطربة زينب حسن، والمطربة بسمة عطا، والمطرب محمد سراج، وعلى غزلان وزوجته فرح شعبان ملكة جمال مصر.

ياسمينا العلواني بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "أراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائى.

وغنت ياسمينا تحت قيادة المايسترو سليم سحاب العديد من الأغانى القوية، وشاركت فى العديد من الحفلات فى مصر، منها حفلات فى دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب، كما حازت على جوائز تكريمية عديدة من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمينا العلواني مؤخراً، ألبوم بعنوان "قصة بنت" تضمن 9 أغنيات هي: "كنت بتمني أحب، بعد ماطمنت ليك، خايف عليا، إيه اللي فيها مش فيا، ليه بس مكملناش، فات الوقت، عملت إيه، مش هعاتبك، من كام سنة"، والألبوم تتعاون فيه ياسمينا مع عدد من الشعراء منهم: يحيى محفوظ والملحن أحمد مصطفى والموزع طارق توكل.