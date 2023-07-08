شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة يتصدر تويتر.. ومغردون: اتفرجوا وانبهروا بما تفعله مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "مهرجان العلمين الجديدة" قائمة تريندات تويتر في مصر بآلاف التغريدات، أعرب فيه المغردون عن سعادتهم بإقامة هذا المهرجان في أرض مصر الساحرة، مؤكدين أن مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى وخطوة إيجابية لانتعاش السياحة.





وتنوعت تغريدات المدونين حول إقامة المهرجان، حيث قال أحدهم: "معقول الجمال ده فى مصر، المهرجان هيبقى عالمى فعلاً ومتحمسة جدا من دلوقتى"، فيما قال آخر: "خطوة إيجابية لانتعاش السياحة.. الله عليكي يا مصر.. من أرض ألغام إلى أرض الأحلام".

فيما قال آخرون: "بصوا شوفوا مصر عاملة إيه، اللي بيحصل ده في الخيال، اتفرجوا وانبهروا بما تفعله مصر وترقبوا المهرجان الكبير وكرنڤال العلمين"، وعلق آخر: "الحقوا يا جماعة البساط بيتسحب، بس مصر هى اللى بتسحبه من العالم كله، مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية في مدينة العلمين الجديدة".





وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم بالإضافة إلى عروض أفضل مصممى الأزياء في العالم.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.





مهرجان العلمين يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.



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