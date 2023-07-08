كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 02:44 صباحاً - ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص مع مواطنه، المغني أحمد سعد، على أنغام أغنية الأخير “إيه اليوم الحلو ده”، خلال تواجدهما في اليونان.

ونشر أحمد سعد فيديو، عبر حسابه على منصة إنستغرام، ظهر من خلاله يغني أغنيته الشهيرة، الّتي رددها صلاح ورقص على أنغامها برفقة الحضور.

وعلق سعد على الفيديو كاتبا: “ايه صلاح الحلو ده ..

كانت هذه تفاصيل خبر “ربنا يحفظك يا ابو تريكة”.. انتقادات لـ محمد صلاح بعد رقصه مع احمد سعد في اليونان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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