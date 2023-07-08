شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.



العلمين الجديدة

تشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربى فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه مصرى، وتستوعب المدينة ما يقرب من 4 ملايين مواطن.



مهرجان العلمين

وتضم المدينة 15 برجا بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر بتكلفة 28 مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول 14 كيلو مترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية.

كما يقع المجمع التجاري الترفيهي والذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم 40 مبنى يتخلله 3 مشايات للكورنيش ويضم مركز تجاري كبير يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقرات للبنوك بالاضافة إلى 6 بحيرات متصلة بمساحة 1700 فدان بالشواطئ.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.