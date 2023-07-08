كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 03:50 صباحاً - عبّر النجم المصري تامر حسني عن فرحته الكبيرة للاستقبال الاسطوري الذي لقيه في مطار بيروت الدولي من قبل جمهوره اللبناني.

وفي هذا الاطار، نشر تامر مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل معلقا عليه: “مفيش كلام يوصف فرحتي باستقبال شعب لبنان الحبيب ليا بالفعل استقبال اسطوري في حياتي بالحب والزفه والورود ومحبيني واعلام لبنان و صحافة لبنان الغاليين اللي واحشيني اوي اوي اوي. اللي فضلوا معايا من المطار لحد الفندق بكل حب و تقدير من كل قلبي كل الشكر لشعب لبنان الحبيب الراقي انا كمان بحبكم و مستنيكم بكرا ان شاء الله في الحفله و بعد بكرا في السينما نشوف فيلمي الجديد تاج مع بعض الله يحفظك يا لبنان و يحفظ شعبك و كل الامه العربيه يارب”.

واللافت أنّ الفنان وديع الشيخ ظهر في فيديو استقبال حسني أيضاً، ما أثار إستغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ حيث تساءل بعضهم من خلال التعليقات “وديع الشيخ شو دحشوا بالموضوع؟

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال اسطوري لـ تامر حسني في لبنان.. وما علاقة وديع الشيخ؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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