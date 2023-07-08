شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المقطع الدعائي لـ Reservation Dogs الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل Reservation Dogs المقطع الدعائي للموسم الثالث والأخير من المسلسل، حيث تعود عائلة Rez Dogs إلى المنزل من أجل حلها النهائي.

مسلسل Reservation Dogs من إخراج ستيرلين هارجو وتايكا وايتيتي، وتدرو قصته حول 4 مراهقين إلورا (ديفيري جاكوبس) ، وبير(دفرعون وون-آ-تاي)، وتشيز (لين فاكتور)، و ويلي جاك (بولينا أليكسيس)، الذين ولدوا ونشأوا في محمية صغيرة للسكان الأصليين في أوكلاهوما.

ركز أول موسمين من العرض على سعي المجموعة لجمع الأموال للسفر إلى كاليفورنيا، وهو حلم قديم لصديقهم المتوفي دانيال (دالتون كريمر).

شهدت نهاية الموسم الثاني نجاح الطاقم أخيرًا في تحقيق هدفهم، ووصلوا إلى شواطئ لوس أنجلوس.





Reservation Dogs الموسم الثالث

ويكشف المقطع الدعائي للموسم الثالث عودة اللاعب الرباعي إلى المنزل، وتبدأ إلورا عملية التقديم إلى الجامعة، ويزداد اهتمام ويلي جاك برد الجميل للمجتمع المحلي، وترى والدة بير، ريتا (سارة بوديمسكي)، رؤية لصديقتها التي ماتت منذ فترة طويلة، فيما يذهب بير في رحلة منفردة.

يشار إلى أن الموسم الثاني من المسلسل عرض يوم 3 أغسطس 2022، وتكون الموسم من 10 حلقات، طرحت بشكل أسبوعى.