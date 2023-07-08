شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع عمرو المصرى والشاذلى والخضرى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم رامى صبرى تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى، حيث يتواجدون داخل الأستوديو للانتهاء منها ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

وطرح الفنان رامى صبرى مؤخراً أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

وكان الفنان رامى صبرى طرح برومو للأغنية على صفحته الشخصية، وقال صبرى عنها إنه سيقوم بطرحها يوم 6 يوليو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أنها من ألحانه وكلمات تامر حسين توزيع شيندى وخليل ومن إنتاجه الشخصى ومتوقع لها نجاح مختلف، وخاصة أنه أول مرة يتعاون مع الموزعين أحمد خليل وكريم شيندي.

ومن ناحية أخرى قام شيندى وخليل بنشر صورتهما مع رامى صبرى على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهما، حيث توجها بالشكر على هذه الثقة الكبيرة التى وضعها فيهما وأنهما سيكونان عند حسن ظنه به والتوفيق من عند الله.



