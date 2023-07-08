علا الفارس عن مارك زوكربيرغ “عبقري وحرق راس المغرور”!

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 05:44 صباحاً - عبرت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية, عن نجاح تطبيق ثريدز ووصول عدد متابعيه الى سبعين مليون.
وكتبت علا الفارس عبر حسابها على التطبيق: “معلومة عالسريع.. التطبيق في يومين صار فيه 70 مليون مشترك”.
وتابعت “مش عارفه ليه انا مبسوطة لمارك كأنه واحد من العيلة.. عبقري وحرق راس المغرور”.
يذكر أن موقع “سيمافور” قال أن محامي تويتر أليكس سبيرو أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يهدده فيها باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق “ثريدز”.
وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب “قاتل تويتر”، التطبيقات المجانية على التطبيقات الخاص بشركة آبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.
ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ ومالك تويتر إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.
وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات فوضوية تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة. وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.
ويمكّن ثريدز المستخدمين من نشر نصوص وروابط والرد على رسائل الآخرين وإعادة نشرها.
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