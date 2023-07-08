شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse تتخطى 600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse إلى أكثر من 615 مليون دولار من شباك التذاكر بدور السنيما العالمية، حقق منها في أمريكا الشمالية نحو 347 مليون دولار.





أبطال فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse

تدور قصة فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse حول مايلز موراليس الذي ينطلق عبر الأكوان المتعددة بجور جوين ستايسي وشخصيات من عوالم أخرى، ولكن حينما يتلقى تهديدات جديدة، يصبح عليه إثبات مكانته.

فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse يقوم بالأداء الصوتي له، شاميك مور، هيلي ستينفيلد، إيسا راي، أوسكار إيزاك، جيك جونسون، وإخراج جاستن ك طومسون، كيمب باورز.





تقييمات فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse

حظي الفيلم تقييمات بلغت 95% على موقع روتين توميتوز، وبلغت ميزانية فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse، الذى يوسع مفهوم تخطى الأكوان بشكل كبير، 100 مليون دولار، أى ما يقرب من نصف كلفة إنتاج فيلم كوميكس تقليدى متوسط.

الفيلم، الذى رعاه الكاتب والمنتج فيل لورد وكريستوفر ميلر، هو الجزء الثانى فى ثلاثية ستختتم بفصل ثالث سيصدر العام المقبل.