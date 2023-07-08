شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نيكولاس كيدج بمهرجان فانتازيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان فانتازيا السينمائى أنها ستكرم النجم نيكولاس كيدج عن مسيرته المهنية فى الدورة المقبلة للمهرجان.

ومن المقرر أن تعرض خلال فعاليات المهرجان فيلم نيكولاس كيدج Sympathy for the Devil أو "التعاطف مع الشيطان"، من إخراج يوفال أدلر ويشارك في بطولته جويل كينمان.

وسيكرم أكبر مهرجان في أمريكا الشمالية نيكولاس كيدج مع جائزة Cheval Noir للإنجاز المهني لهذا العام بعد مسيرة استمرت أربعة عقود في هوليوود حيث تشمل أرصدة أفلامه Leaving Las Vegas و Bringing Out the Dead و Con Air و Face/Off وغيرها من الأعمال.

ختام مهرجان فانتازيا السينمائي

ويعرض مهرجان فانتازيا السينمائي في حفل ختام نسخت السابعة والعشرين فيلم We Are Zombies ، بقيادة فرانسوا سيمارد وأنوك ويسيل ويوان كارل ويسيل، والفيلم من بطولة ميجان بيتا هيل وألكسندر ناتشي وديريك جونز.

أعلن مهرجان فانتازيا السينمائي في وقت سابق أنه سيفتتح نسخته المقبلة بـ Red Rooms وهو فيلم مثير باللغة الفرنسية حول هوس امرأة بقضية قاتل متسلسل رفيع المستوى، إذ سيحصل على العرض الأول في أمريكا الشمالية في مونتريال بعد المنافسة في كارلوفي فاري.

يشار إلى أنه من المقرر أن يستمر مهرجان فانتازيا في الفترة من 20 يوليو إلى 9 أغسطس في مونتريال.