شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيدن سميث.. نجومية كبيرة فى سن صغير أدت إلى خفوت بريقه فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 8 من يوليو مع عيد ميلاد الممثل جيدن سميث نجل ويل سميث، والذى يعد ممثلا ومغني راب وراقصا أمريكيا، ابن الممثل الشهير ويل سميث، والذى تنبأ له الكثيرون أن يكون امتداداً لوالده لما حققه من نجاحات كبيرة إلا أنه لم يستمر.

بدأ الممثل الشاب حياته الفنية بتقديم عدة أفلام ناجحة مثل The Pursuit of Happynessو The Karate Kidو After Earth.

أيضاً شهدت مسيرته الفنية على نجاحات ألبوماته الموسيقية مثل “The Cool Café” ، و”CTV2″ ، و”This is the Album”.

اشتهر بعلاقته مع سيلينا جوميز التى وصلت لحد التأكيد على نيتهما الارتباط رسمياً إلا أن شيئاً لم يحدث، ولم تقتصر علاقاته فى حياته الشخصية على سيلينا فحسب وإنما كانت لجيدن علاقات عاطفية مع كيلي جينير وسارة شنايدر.

يحظى رغم سنه الصغير بثروة صافية تقدر بقرابة الـ 10 ملايين دولار.

كل ذلك جعله مرشح للسير على خطي والده إلا أن نتاجه الفني بدأ يقل بعد عام 2017 ونجمه بدأ فى الخفوت، وهو ما ظهر جلياً علي الممثل الشاب، لتشير التقارير أن الشهرة الذى حققها بدأت تؤثر عليه سلباً بصورة كبيرة.