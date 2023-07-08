شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مسرحيات حسن عبد السلام فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذخر تاريخ المخرج الراحل حسن عبد السلام بالكثير من الأعمال المسرحية البارزة، التى تعد علامات مضيئة فى المسرح المصرى، وطالما أضحكت الجمهور المصرى والعربى.

حسن عبد السلام الذى تمر اليوم 8 يوليو ذكرى رحيله العاشرة، تعاون مع النجم الراحل سمير غانم فى عدة أعمال مميزة، منها "المتزوجون"، "موسيكا في الحي الشرقي"، "طبيخ الملائكة"، "فارس وبني خيبان"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "مراتي زعيم عصابة"، "أهلا يا دكتور".

ومن أبرز مسرحيات شيخ المخرجين الراحل أيضا "هالة حبيبتي" مع فؤاد المهندس، "القشاش" و"العسكري الأخضر" مع سيد زيان"، و"كعلبون" مع سيد صالح، و"الكدابين قوي" بطولة محمد نجم.

مشوار حسن عبد السلام

يسجل مشوار حسن عبد السلام فى المسرح مسيرة نحو 60 عاما فى الإخراج المسرحى، إذ أن مسرحياته علامة مميزة، وعمله نادرة فى المسرح المصرى.

ويحسب للمخرج حسن عبد السلام دوره الكبير فى تطوير المسرح الخاص، فمعظم عروضه هى رمز للبهجة والفرح، عرف عنه لقب شيخ المخرجين، لكن لقب أيضا بشاب المسرح المصرى، وكان يعشق المسرحية الشاملة، إذ سبق أن قال في حوار: أحب تقديم مسرحية شامله فأجد الكلمة الدرامية تتزوج من الكلمة المغناه تتزوج من الكلمة الموسيقية وتتزوج من الكلمة الراقصة ويتوحدوا جميعا فى العرض المسرحى.