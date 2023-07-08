شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات على رحيل المخرج حسن عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، ذكرى رحيل المخرج المسرحى البارز حسن عبد السلام، الذى توفى فى مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات بعد مشوار حافل ومؤثر فى الحركة المسرحية المصرية والعربية.

يسجل مشوار حسن عبد السلام فى المسرح مسيرة نحو 60 عاما فى الإخراج المسرحى، ومن أبرز أعماله المتزوجون، موسيكا فى الحى الشرقى، هالة حبيبتى، طبيخ الملائكة، وغيرها من الأعمال البارزة، إذ أنه مسرحياته علامة مميزة، وعمله نادرة فى المسرح المصرى.

ويحسب للمخرج حسن عبد السلام دوره الكبير فى تطوير المسرح الخاص، فمعظم عروضه هى رمز للبهجة والفرح، عرف عنه لقب شيخ المخرجين، لكن لقب أيضا بشاب المسرح المصرى، وكان يعشق المسرحية الشاملة، إذ سبق أن قال في حوار: أحب تقديم مسرحية شامله فأجد الكلمة الدرامية تتزوج من الكلمة المغناه تتزوج من الكلمة الموسيقية وتتزوج من الكلمة الراقصة ويتوحدوا جميعا فى العرض المسرحى.

وتتلمذ على يد حسن عبد السلام الكثير من المخرجين الذين أصبح لهم شأنا كبيرا فى أبو الفنون، وكان صاحب رؤية واضحة ومتجددة ومبتكرة.