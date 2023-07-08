شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: إعادة تراث نجيب الريحاني فى "طيب وأمير" مهم للأجيال الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان هشام إسماعيل إلى مسرحية طيب وأمير التى تعرض حالياً على مسرح ميامي خلال تصريحات لموقع ”الخليج 365” قائلا: "أنا طول عمري ضد فكرة إعادة التراث، لأن عندنا مواضيع كتير فى الواقع مفروضة علينا نقدمها، وبالتالى لا نضطر الرجوع للوراء، ولكن المختلف فى إعادة إحياء تراث نجيب الريحاني عبر مسرحية طيب وأمير هو أن هناك أجيال لا تعلم شىء بخصوص ما نمتلك من تراث مصري وأصيل وبالتالى أمر مميز أن نعيدها، مثلما فعل الأستاذ محمد صبحي مع عروض مسرحية مثل سكة السلامة وغيرها من العروض، التى عرفت أجيال عن تراثنا وهويتنا الفنية".

وتعرض مسرحية طيب وأمير على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد، منذ عيد الفطر، حيث حظت عروضها بإقبال كبير، عكس قيمة مسرح ميامي كواحد من اهم مسارح الدولة التى سعت الدولة لتطويره خلال الفترة الأخيرة.

وشارك هشام اسماعيل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الاول هو "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.