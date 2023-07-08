تامر حسني يلتقي جمهوره في لبنان.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب تامر حسني، لاحياء حفلاً غنائياً في لبنان، مساء اليوم، السبت، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم "حسني"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

ويشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسني، فيلم تاج، قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد.

فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.