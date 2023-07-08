شكرا لقرائتكم خبر عن مستر إكس يتخطى الـ 18 مليون جنيه خلال 10 أيام منذ طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي أن يحقق إيرادات كبيرة حيث كانت إجمالي إيراداته قد تخطت 18 مليون جنيه بمصر وذلك منذ طرحه بالسينمات حتى ليلة أمس الجمعة بعد تحقيقه مليونًا و127 ألفًا و551 جنيهًا.

وقد كانت حصيله الإيرادات أمس "الجمعة" بدور العرض السينمائية حسبما ذكرتها الشركه العربية للتوزيع السينمائي وشركه أوسكار للتوزيع السينمائي كالآتي:

فيلم "بيت الروبي" 4 ملايين و183 ألفًا و452 جنيهًا وفيلم "البعبع" مليون و677 ألفًا و214 جنيهًا وفيلم "تاج" مليون و429 ألفًا و163 جنيهًا وفيلم "مستر إكس" مليون و127 ألفًا و551 جنيهًا.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.