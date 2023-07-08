بعد نجاح "ملك الفرفشة".. رامي صبري يحضر أغنية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يتعاون النجم رامي صبري مع الشاعر عمرو المصري والملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو الخضري في أغنية جديدة، حيث يتواجدون داخل الأستوديو للانتهاء منها ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

يشارك الفنان رامي صبري في موسم الإصدارات الغنائية 2023، من خلال أغنية “ملك الفرفشة”، والتي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

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فريق عمل أغنية رامي صبري ملك الفرفشة

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع شندي، على أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

أغنية رامي صبري يمكن خير

كان قد حقق رامي صبري نجاحًا لافتًا بأغنية “يمكن خير”، والتي سجلت أكثر من 49 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

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وتقول كلماتها “ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب”.

وكانت أشتعلت الأجواء بين الفنان تامر عاشور ورامي صبري، بعدما رد صبري بالرد علي تصريحات تامر عاشور الذي أصدرها أثناء ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية.

رامي صبري وتامر عاشور

رامي صبري يشعل النيران وتامر عاشور لا يبالي

نشر رامي صبري ستوري ردا ناريا علي تامر عاشور معلقا :"شكرا يا تمورا على كلامك عني، ودايما لما بيكلموني إني أعمل حفلة وأني أختار حد معايا في أي حفل خارج أو داخل مصر بختارك أنت أول واحد لأنك فنان وموهوب جدا جدا، وتستحق إنك تكون معايا في حفل واحد وعلى مسرح واحد وجنبي في دعايا الحفل كمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".

رامي صبري وتامر عاشور

وصرح تامر عاشور، ردا على سؤال أسما إبراهيم، حول أخذ رامي صبري أجر أكبر منه في حفلهم بالكويت، قائلا :"أنا معرفش هو أخذ كام ولكن حتى لو رامي طلب أكتر مني بعشر مرات فهو يستحق، ولكن هي مش بالسعر، هي باختيار الأغاني والجمهور".

رامي صبري وتامر عاشور

تامر عاشور يرفع شعار "الصمت لغة العظماء"

ولم يعلق تامر عاشور على الاستوري التي قام رامي صبري بكتابتها ولكن الجمهور سخر من رامي صبري واعتبر ان ما كتبه اهانة ولا يصح خاصة وان تامر عاشور لم يسئ إلى رامي صبري.

رامي صبري وتامر عاشور

ردود أفعال الجمهور علي الأبواب المشتعلة بين رامي صبري وتامر عاشور

جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "من الواضح يا جماعة إن احنا فعلا محتاجين نمنع السوشيال ميديا عن بعض الفنانين والممثلين والإعلاميين، ونمنع المايكات لأن فيه عملية تشويه بسبب شوية جهل ونقص ومرض البعض، والموضوع زي ما ليه فوايد كتيرة ليه أضرار كتيره أوي وده مثال بسيط الأستاذ رامي صبري بيكلم تامر عاشور علي إنه فنان صاعد وبيقولوا تستحق تبقي معايا ده عبث ونقص وقلة أدب".

رامي صبري وتامر عاشور

وجاء أحد التعليقات كالتالي: "رامي صبري بيتكلم عن تامر عاشور على إنه فنان مبتدئ وهو بيعطف عليه وبيطلعه معاه وكده، وناسي إن في بينهم علاقة قوية جدًا وهي إن تامر عاشور يبقى عم رامي صبري".