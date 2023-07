شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج المخضرم بيل إمرمان عن عمر 85 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المنتج بيل إمرمان، المدير التنفيذي المخضرم في شركات الأفلام بما في ذلك 20th Century Fox و AIP في لوس أنجلوس، عن عمر 85 عامًا.

ولد إمرمان في 29 ديسمبر 1937 بنيويورك وتخرج في جامعة ويسكونسن وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، وقبل الانتقال إلى مجال الترفيه، بدأ إمرمان حياته المهنية كنائب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس.

انضم المنتج إلى أمريكان إنترناشونال بيكتشرز كمستشار مشارك في عام 1965، وفي النهاية تولى رئاسة شؤون الأعمال وعمل كمدير إنتاج في أفلام مثل Little Shop of Horrors و Wild In the Streets و Three In the Attic و An Evening of Edgar ألين بو ، بطولة فنسنت برايس.

وفي عام 1972 أصبح إمرمان نائب رئيس شؤون الأعمال في شركة Twentieth Century Fox ، حيث مثل Fox في مجلس إدارة جمعية Motion Picture of American وجمعية منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، بصفته نائب الرئيس التنفيذي الأول في Fox ، وساعد في الإشراف على بعض الأفلام مثل Star Wars و Young Frankenstein و The Omen و Silver Streak ، وكان المدير التنفيذي المسؤول عن إنتاج Broadway الأصلي لفيلم The Wiz.

ترأس إمرمان شركات الإنتاج بما في ذلك Scoric Proditions و Salem Productions و Cinema Group وعمل كمنتج تنفيذي لأفلام بما في ذلك "Take This Job and Shove It" و "Southern Comfort" و "Hysterical" و "High Point" جنبًا إلى جنب مع التمويل المشترك Star Trek IIو Flashdance .