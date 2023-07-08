شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين جنيه إيرادات الأفلام بدور السينما المصرية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية إيرادات وصلت إلى 8,246,510 جنيه، من شباك التذاكر في دور السينما المصرية، في انتعاشة جديدة للايرادات بعد انتهاء إجازة موسم عيد الأضحى، إذ تعد الأعلى مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.

حقق فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 4 ملايين جنيها و157 ألفًا، ويشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيما بلغت فيلم "البعبع" إيرادات مليون و690 ألف جنيه، والعمل بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

ونال"تاج" إيرادات من شباك التذاكر بلغت مليون و400 ألف جنيه، والفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أما فيلم "مستر إكس" حقق إيرادات بلغت نحو 988 ألف جنيها، ومن بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.