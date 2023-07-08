شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابنة أخت نادية مصطفى.. والفنانة تنعيها: اللهم صبرا جميلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نادية مصطفى وفاة ابنة أختها التي وافتها المنية وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قائلة: البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله نسمة بنت أختى عروس الجنة فى ذمة الله، اللهم صبراً جميلاً صبراً يبلغ عنان السماء صبراً يليق برحمتك يارحيم وجبراً يليق بجبرك ياجبار القلوب، اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبوها واخواتها ولنا جميعاً ولكل حبايبها، فضلاً وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة .



نادية

وقالت مؤخرًا الفنانة نادية مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بطرح أغنيتها الجديدة يسلملي ذوقك، والذي أقيم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر: سعيدة جدا بوجودي معكم وأعتز بفريق العمل الذي مثل إضافة كبيرة لي وجعل عودتي عودة قوية، الملحن العبقري مصطفي العسال، الذي أشكره علي كل قلبي على احتوائه لي .

وأضافت: الشاعرة الجميلة نور عبد الله التي تمنيت أن أغني كلماتها عندما كنت أسمعها بالبرامج، بالإضافة للمخرجة الجميلة رودينا حاطوم التي أشعرتني بقيمتي وكنت أشعر أنني أتعامل مع أختي أو أمي فكانت مؤمنة بي جداً.

وكانت قد طرحت المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ماسابونا بحطة أيديهم