بعد اتهامها بتقليد جورجينا صديقة لاعب كرة القدم الشهير.. ياسمين صبري تصدم الجميع بتعليق غير متوقع؟!

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 05:48 مساءً - ردت الفنانة ياسمين صبري، على اتهامات تقليدها العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة كريستيانو رونالدو، موضحة أن تعرضت مؤخرًا لتشبيهها بالنجمة الأمريكية كيم كرديشان.

وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بـ كيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد جورجينا، أنا نفس الست بس هما غيروا أنا بقلد مين؟.

وأضافت ياسمين صبري: مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو ده اللي بيتقال.

فيلم “البعبع” لـ ياسمين صبري

ويعرض حاليًا للفنانة ياسمين صبري، فيلم البعبع، في دور العرض السينما، والذي تجرى أحداثه في إطار الأكشن الكوميدي حول سلطان، وهو مجرم مخضرم، تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور نجليه الـ2 في منزله القديم، واللذين لم يكن يعلم عنهما شيئًا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم “أبو نسب”

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم “أبو نسب“، الذي تعمل الفنانة حاليا على الترويج له عبر حسباتها الرسمية.

فيلم “أبو نسب” بطولة كل من محمد عادل إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سوياً فيلمي “جحيم فى الهند” إخراج معتز التوني عام 2016، و”ليلة هنا وسرور” إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في هذين الفلمين المشار إليهما، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

وصرّحت ياسمين صبري، مؤخرًا قائلة :”عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة”.

صقر المحروسة مع أحمد عز

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2023، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

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