بكاش مايوه جرئ.. ليلى علوي تٌثير الجدل وتتربع على عرش الترند والجهور مصدوم: أين الاحتشام؟ – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 05:48 مساءً - حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت ليلى علوي في الفيديو بإطلالة شبابية، حيث ارتدت كاش مايو طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

ليلى علوي ترقص على شاطيء البحر

تزينت ليلي علوي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

وظهرت “ليلى” بأحد الفيديوهات وهي على أحد الشواطئ ودمجت أغنية “هرمون السعادة” لتامر حسني على الفيديو خاصتها وعلقت قائلة “فرحة الصيف”.

أغنية “هرمون السعادة” من كلمات أحمد جابر، ألحان على الخواجة، توزيع حاتم محسن، وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلام تامر حسني “تاج”.

شوجر دادي.. جديد ليلى علوي

وكان أخر اعمال الفنانة ليلي علوي هو فيلم شوجر دادي، والذى تصدر شباك السينما السعودية وقت طرحه .

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

وكانت قد ‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم “ماما حامل” وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي “شريف عامر”، المذاع عبر فضائية “mbc mar”، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم “شوجر دادي” وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم “ماما حامل” مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.

آخر أعمال ليلى علوي

وكان من الأعمال الهامة التي قدمتها ليلى علوي مؤخرًا في السينما “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه في شهر أغسطس 2021، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ نهى صالح، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي، كانت قد خاضت السباق الرمضاني بـ “مسلسل دنيا تانية“، وشارك فى البطولة مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي، وغيرهم نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، المسلسل تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار الثلاثي حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

وحرصت “ليلى علوي” مؤخرا على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثانية والتي أقيمت بشهر أبريل الماضي، وتم تكريمها بجائزة “عزيزة أمير” على هامش فعاليات المهرجان وسط حضور عدد من أبرز نجوم السينما المصرية منهم المخرج الكبير خيري بشارة، والفنان ظافر العابدين.

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