صدمة: الكشف عن خطة اغتيال الزعيم عادل إمام داخل المسرح… إرهابي سابق يكشف الكواليس لأول مرة!

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 05:48 مساءً - كشف محمد كروم عضو سابق بأحد الجماعات الإسلامية، لأول مرة، تفاصيل محاولة اغتيال الفنان عادل إمام في عام 1994، مشيرا إلى أن عادل إمام كان هدفا لكل الجماعات الإسلامية.

محاولة اغتيال الفنان عادل إمام

وأشار العضو السابق بالجماعات الإسلامية خلال وثائقي “عادل إمام.. ذاكرة مصرية”، إلى أن هناك عداء كبيرا بين عادل إمام والجماعات الإسلامية، مؤكدا أن عادل إمام كان هدفا كبيرا لها.

وأضاف محمد كروم، أن العداء بين عادل إمام وبين الجماعات الاسلامية زاد خاصة بعد فليم الإرهابي، مردفا: تم إيقاف عملية اغتيال عادل إمام بعد القبض على أفراد الجماعات الإسلامية الذين قتلوا الدكتور عاطف صدقي وقتها.

خطة الاغتيال

وأكد العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، انه قد تم تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال عادل إمام، مؤكدا أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي -حين كان مفتي مصر– لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.

مكان التنفيذ

وقال كروم الذي كان يستغل زيارته لوالده السجين ويتلقى الأوامر من القيادات خلف القضبان، إن الجماعة الإسلامية أصدرت فتوى بتكفير عادل إمام، مشيرا إلى أن الخطة بدأت بمراقبة الزعيم في محيط مسرح الهرم الذي كان يشهد عرض مسرحية “بودي جارد”.

وأضاف أن “بعد رصده لفترة ومعرفة مواعيده يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح”، مؤكدا أن الجماعة اعتبرت أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم “الإرهابي”.

أفلام تواجه التطرف

وقدم الفنان الكبير عادل إمام العديد من الأفلام التي واجهت التطرف والتشدد بشكل كوميدي، ومن أبرز تلك الأعمال، فيلم “الإرهاب والكباب” مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كما قدم فيلم آخر وهو “طيور الظلام” و”حسن ومرقص” وكلها تناقش الفكر المتطرف والإرهاب.

عيد ميلاد عادل إمام :

واحتفل النجم الكبير عادل إمام هذا العام بعيد ميلاده الـ 83 اذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

في السينما قدم الزعيم أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

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