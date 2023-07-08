شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تفتخر بفيلم "تاج": فتح بابا جديدا لعشاق السينما المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرچي في بيان على صفحتها الرسمية كونها إحدى الشركات المنتجة لفيلم تاج للنجم تامرحسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية، وأكدوا أنها خطوة ذكية وجريئة من النجم تامر حسني فتحت بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية وأشادت الشركة أيضًا بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليون جنيه داخل وخارج البلاد في 12 يومًا فقط، وما زال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني، على فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.