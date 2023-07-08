“نجمة آرابز جوت تالنت”.. ياسمينا علواني تحتفل بحفل زفافها على رجل أعمال شهير؛ شاهدوا جمالها بفستان الزفاف!

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 06:50 مساءً - احتفلت أمس الجمعة نجمة برنامج آراب جوت تالنت ياسمينا علواني بحفل زفافها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني يدعى عبود يسري، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

حفل زفاف ياسمينا علواني

واعتمدت ياسمينا علواني مكياجا هادئا مع شعر منسدل على الكتفين برفقة الطرحة البيضاء والفستان الأبيض، وحرص زوجها على ارتداء اللون الأبيض أيضا في البليزر والقميص.

من هي ياسمينا علواني؟

ولدت ياسمينا علواني في 1 يوليو 1998، في محافظة الإسماعيلية، تخرجت في كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولمع نجمها من خلال المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب آرابز جوت تالنت، وحصلت على الباز الذهب من الفنانة نجوى كرم، بعد تقديمها أغنية أنت عمري وأغنية عن العشاق لكوكب الشرق أم كلثوم في مرحلة تجارب الأداء.

وبعد خروجها من البرنامج، رفض والد ياسمينا عروض شركات الإنتاج التي تطالب باحتكار صوتها، وكان أول عمل لها هو كليب حناله عام 2017، والثاني إحنا صحاب في 2018، وطرحت أول ألبوم لها في 2019 بعنوان قصة حب، وفاجأت الجمهور في 2021 بارتدائها الحجاب، ومن ثم خلعته.

أعمال ياسمينا العلواني

وكان حدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب “ايه اللي فيها مش فيا”، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية “من كام سنة” في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و”بعد ما طنت ليك” ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة “إيه إم” للإنتاج الفني، وتوزيع شركة “أربو بلس”، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

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