حفيد الدونجوان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة؛ هل يشبه جده؟

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 06:50 مساءً - احتفلت باكينام ابنة الفنان الراحل أحمد رمزي بحفل زفاف ابنها، وسط أجواء عائلية، ونشرت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة أحمد رمزي تحتفل بزفاف نجلها

وشاركت باكينام رمزي ابنة الراحل أحمد رمزي، مجموعة من الصور أثناء عقد القران ابنها فؤاد شينية على عروسته ناتالي وأخرى ائناء الاحتفال بالزفاف، في جو عائلي مع غياب نجوم الفن ووسائل الإعلام.

وصاحبت باكينام صور الاحتفال بتعليق تقول خلاله: “اليوم أشعر بالبهجة الغامرة وأنا أعلن زواج ابني الحبيب وزوجته الرائعة ناتالي، إنه لفخر كبير أن أراهم يخطوون هذه الخطوة الجميلة إلى الأمام معًا، ويوقعون عقد الزواج”.

ابنة أحمد رمزي تُرحب بزوجة ابنها

تابعت باكينام رمزى قائلة: “ناتالي، مرحبًا بك فى عائلتنا بأذرع مفتوحة وقلب مليء بالحب من اللحظة التي التقينا بك فيها، كان من الواضح أنك المثالية لابننا، لقد غلبنا طيبتك وذكاؤك ودفئك، ولم نستطع أن نكون أكثر سعادة لكما”. واستكملت باكينام: “إلى والدي ناتالي، هبة وكريم، شكرًا لكما على تربية ابنة رائعة حبكما وإرشادكما جعلها المرأة الرائعة التي هي عليها اليوم، ونحن ممتنون لوجودكم كجزء من عائلتنا الممتدة”.

اختتمت باكينام مشاركتها قائلة: “إلى الزوجين السعيدين، أتمنى أن تكون رحلتكما مليئة بلحظات لا حصر لها من الحب والضحك والأحلام المشتركة أتمنى أن تجدوا دائمصا القوة والراحة والإلهام في أحضان بعضكما البعض، وأن تزداد روابطكما قوة مع مرور كل يوم”.

عائلة أحمد رمزي :

أحمد رمزي لم يترك إرثاً فنياً فقط بل ترك أيضاً عائلة لطيفة للغاية تعرف عليها الجمهور بشكل واضح لأول مرة خلال فترة وفاته وعزاءه عام 2012. من أبرزهم ابنته «باكينام» و إبنه الأصغر «نواف»، الذي كان الاقرب لقلب أبيه، وكان له معزة خاصة لديه ومكانة مميزة، وفق تصريحات الفنان أحمد رمزي في الإعلام في أكثر من مرة، وكان يقول دائماً بأن لا نجله نواف هو أهم شخصية في حياته.

وتزوج الفنان أحمد رمزي في حياته 3 مرات، الأولى كانت من سيدة خارج الوسط الفني وهي السيدة عطية الله الدرمللي عام 1956، ابنة الأسرة الأرستقراطية وانجب أحمد رمزي منها أبنة تسمى “باكينام” وانفصل عنها وتزوج ثانيًا من الراقصة نجوى فؤاد وانفصلا بعد ايام قليلة نحو 17 يوماً، بعدها استأنف رمزي حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصل بعد فترة عنها للمرة الثانية.

وتزوج أحمد رمزي للمرة الثالثة من المحامية اليونانية السيدة نيكولا وتعرف عليها من خلال والدها الذي كان يعمل محاميا وانجب منها ابنته الثانية “نائلة” وإبنه “نواف”، وولد نواف معاق ذهني، والسبب أنه ولد قبل أن يتم 7 أشهر مما سبب له مشاكل صحية واعاقات في حركة اليدين والقدمين ومشاكل في الدماغ.

أحمد رمزي :

ولد أحمد رمزي، في 23 مارس 1930، بالإسكندرية، لأب مصري يعمل طبيبًا هو الدكتور محمود بيومي، وأم إسكتلندية هيلين مكاي، شقيقه الوحيد سار على طريق والده وأصبح طبيبًا، بينما هو درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، قبل أن يلتحق أيضًا بكلية الطب لكنه تركها بعدما رسب ثلاث سنوات.

التحق أحمد رمزي، بعدها بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه، بعد أن اكتشفته السينما، ولم يكن يفكر في دخول عالم التمثيل، ولكن عندما شاهده المخرج يوسف شاهين رفقة صديقه الفنان عمر الشريف، أقنعه بالتمثيل وقال له إن ملامحه سينمائية.

كان أول أفلام أحمد رمزي “أيامنا الحلوة”، في عام 1955 مع عبدالحليم حافظ وعمر الشريف وفاتن حمامة، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك ووصلت لنحو 120 عملًا، ومن أهم أفلامه “بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة، عائلة زيزي، شلة المراهقين، شقة الطلبة” وغيرها.

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