خبر مؤسف جدًا عن الفنانة حورية فرغلي!

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 08:48 مساءً - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي، خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم بشكل كامل، وذلك عقب اكتشاف ورم خبيث.

وقالت فرغلي في تصريحات أمس الجمعة “أجريت عملية استئصال الرحم منذ 3 أيام، والحمد لله تم إزالة الورم، وبعد العملية حسيت إنى اتولدت من جديد”.

كما أضافت “خرجت من المستشفى أمس الخميس، وأتواجد في المنزل حاليا، وأتابع مع الأطباء لحظة بلحظة، ادعولي وأنا كويسة الحمد لله”، وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.

وكانت الفنانة المصرية قد أجرت في وقت سابق، العديد من العمليات لاستئصال أورام ليفية في الرحم، قبل أن تجرى الجراحة الأخيرة بشكل كامل.

وأكد مدير أعمالها أن حالتها الصحية مستقرة حاليا، وتستعد في الفترة المقبلة إلى مباشرة أعمالها السينمائية بصورة طبيعية.

الأمر وراثة

وكانت الممثلة المصرية كشفت في لقاء سابق، أنها راضية باستئصال رحمها، خاصة أن وجوده كان سيؤثر على حياتها، لافتة إلى أن الأمر وراثة من جدتها لأن شقيقتها استأصلت رحمها أيضا قبل عامين.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الطبيب أعطى لها فترة من 30 إلى 40 سنة للزواج والحمل ولكن مرت السنوات سريعا لأنها لم تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها، موضحة أنها كانت مخطوبة ولكن توفي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد في حادث سيارة، وكانت قصة الحب الوحيدة في حياتها.

حورية فرغلي ونزار الفارس

وحلّت الفنانة حورية فرغلي ضيفة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

وقالت حورية فرغلي، إن لديها علاقة خاصة مع الله، مشيرة إلى أنها ارتكبت أخطاء لكن لم تصل لدرجة الكبائر.

وتابعت حورية فرغلي، أنها تعرضت لموقف في أمريكا حينما تناولت «هوت دوج» ثم اكتشفت أنه مصنوع من لحم الخنزير بعدما قام شقيقها بلفت انتباهها.

وأضافت حورية فرغلي: «سألت الراجل قبل ما آكل وقالي إنه لحم عادي مش خنزير ومكنتش أعرف.. هو كان طعمه حلو جدا.. وبعدين استغفرت ربنا بعد كده لما عرفت إنه لحم خنزير».

أحدث أعمال حورية فرغلي

وعلى الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

وكانت حورية قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهي كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، شاركها فيه كل منشيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي

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