تجاوزت الـ60 ألف جنية.. غادة عبد الرازق تستفز الجمهور بحقيبتها الحمراء الغريبة | شاهد

كتب امير فتحي في السبت 8 يوليو 2023 08:48 مساءً - شاركت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في مدينة باريس، وقد ظهرت بإطلالة صيفية وشبابية.

سعر حقيبة النجمة غادة عبد الرازق

تألقت غادة عبد الرازق بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه تنورة باللون الأسود.

أكملت غادة عبد الرازق إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Prada، بلغ سعرها 1980 يورو، أي ما يقرب من 67 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذاب.

واختارت الفنانة غادة عبد الرازق مكياج ثقيل فوق عيونها باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت غادة عبد الرازق إطلالتها بإرتداء الإكسسورات، فقد أرتدت سلاسل حول عنقها باللون الفضي. وقرطين وخاتم كبير بنفس اللون.

يُذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “تلت التلاتة“، الذي شارمت به في موسم رمضان 2023 المسلسل من تأليف هبة الحسيني ويشارك في بطولته نجلاء بدر ومصطفى درويش وإخراج هشام الرشيدي.

فيلم جوازة بالعافية

وفي السينما، بدأ النجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

الخليج 365

الخليج 365