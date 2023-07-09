شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق يعلن انطلاق صالون "كلام فالسيما" فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج السينمائى أشرف فايق، صالون "كلام فالسيما"، والمقرر انطلاقه يوم الخميس 13 يوليو في سينما الهناجر بالقاهرة، ويوم الخميس 20 يوليو بسينما مركز إبداع الإسكندرية، وتترأس الدكتور إيناس دياب رئيس مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، صالون "كلام في السيما"، ويأتي عنوان الصالون هذا الشهر "المخرج السينمائي وكيفية إستخدامة لأدواته السينمائية لإخراج وظهور الفيلم في أحسن صورة"، موجهاً الشكر وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على دعمه، كما وجه المخرج أشرف فايق الشكر للدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وكان مؤخرًا قد احتفل فايق بعيد ميلاده في نفس يوم خروجه على المعاش مع جمهور النشاط السينمائي بسينما الهناجر ومع أصدقائه من السينمائيين وصناع الأفلام بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة الثقافة.

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محيى إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي، أسانسير 5 نجوم.



