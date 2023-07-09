شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرح السامر 16 يوليو بعد إغلاقه لمدة 31 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لافتتاح مسرح السامر، بعد غلقه لمدة 31 عاما، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير فيه التي أستمرت أكثر من عام، ويعتبر افتتاح السامر حدث هام لطالما أنتظره العديد من المسرحيين في مصر.

وتم بناء السامر على غرار مسرح البالون المجاور له، وتمت الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته، وكان قد شيد ببدائية شديدة، وكانت صالة الجمهور تسع ألف متفرج، واستمر سنوات طويلة أقيم عليه فيها أنشطة كثيرة ومهرجانات كبيرة لهيئة الثقافة الجماهيرية وكان أشهرها مهرجان المائة ليلة.

وكان قد أوضح هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن التصميم الجديد لمسرح السامر بالعجوزة يراعي المواصفات الخاصة بالمنشآت الإبداعية ويقام على مساحة 1806 متر مربع، ويتكون من دور أرضي يضم مسرح على مساحة 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر، إلى جانب غرف الملابس وصالة المسرح التي تتسع ل 400 مشاهد، بالإضافة إلى غرفة المراقبة الأمنية، وتحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة وأنظمة حماية متطورة.

ويضم المعرض الدور الثاني علوي قاعة تدريب بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، لافتًا إلى أن الاستعدادات بدأت بالفعل للإعداد لعروض سيتم تقديمها تباعًا سواء من الفرق المسرحية للأقاليم، أو فرق السامر، والثقافة الجماهيرية وستشهد خشبة مسرح السامر عودة مهرجان الـ "100 ليلة مسرحية".