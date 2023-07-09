شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يبدأ أولى ورشاته قبل انطلاقه مع المدرب أحمد مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة في تاريخه، أولى ورشاته في الدورة السادسة عشرة بورشة التمثيل التي يشرف عليها المدرب الفنان أحمد مختار. انطلقت الورشة اليوم في مسرح مركز الهناجر للفنون، وشهدت إقبالا كبيرا من المشتركين في الورشة، والذين وصل عددهم لنحو 60 مشاركا من أعمار مختلفة.

بدأ المدرب والفنان أحمد مختار بالتعريف المبدئي لقواعد التمثيل قائلا : التمثيل هو تجسيد الواقع وليس نقد الواقع وهو تجسيد للحياة اليومية، تجسيد أشخاص ومواقف، وهو فن نستخدم فيه الحركات والإيماءات وتوظيف كل حواس الإنسان، والتعبير بلغة الجسد كأداة لنقل المشاعر.

وكشف الفنان سامر طارق منسق ورشة التمثيل بمهرجان المسرح المصري، إنها دورة مميزة جدا هذا العام،حيث وصل عدد المتقدمين لورشة التمثل هذه الدورة حوالي (600) متقدم تم التصفية إلى (150) ووقع الاختيار على (60) متدربا، والورشة تستمر لمدة شهر بأيام منفصلة بمسرح الهناجر، وتقدم مجانا، ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.