شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف عن آخر دفعات استوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج خالد جلال عن آخر دفعات استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، معلنًا عن قرب تقديم عرض تخرج تلك الدفعة خلال الأيام المقبلة.

وكان المخرج خالد جلال قد أوضح أنه تمت اختبارات لـ 2900 متقدم، استغرقت خمسة أشهر، اختير منهم 130 طالبا وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح، وهناك 60 طالبا وطالبة على قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن دفعات مركز الإبداع الفنى، تخرجت بعدة أعمال حققت نجاحا كبيرا وأشاد بها الكثير من النقاد والكتاب، مثل "هبوط اضطراري، قهوة سادة، بعد الليل، سلم نفسك، سينما مصر".

على جانب آخر يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، "ماستر كلاس" للفنان والمخرج الكبير خالد جلال تحت عنوان (كيفية صناعة النجم) مركز الإبداع نموذجا.

ويتحدث صانع النجوم أو جواهرجي النجوم المخرج خالد جلال خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفنى من خلال مدربين وأساتذة متخصصين فى كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.