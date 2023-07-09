شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تتنبأ بنجاح مهرجان العلمين الجديدة فى أولى دوراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مصر بعد أيام قليلة أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط وهو مهرجان العلمين الجديدة، والذى يشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، حيث ينطلق يوم الخميس المقبل 13 يوليو حتى 26 أغسطس، وهناك عدة عوامل تتنبأ بنجاح المهرجان نكشفها خلال هذا التقرير.

مشاهير ومتخصصين في مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة

يضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين فى الفن والرياضة، وكلا من والمخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم إمام وحسن المستكاوى ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوى وعلا الشافعى ودعاء حلمى وآخرين.

عروض أزياء عالمية لأشهر 10 مصممى في الوطن العربى

يقام على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عرض أزياء عالمى يضم أفضل 10 مصممى أزياء في الوطن العربى ويقدمون خلال الفعاليات عروضا مميزة للجمهور.

حفلات فنية وغنائية لكبار النجوم

يقيم مهرجان العلمين الجديدة مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية والغنائية التي يحيها فنانون مصريين وعرب ونجوم عالمية، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من الجمهور خاصة لما تتمتع به مدينة العلمين كوجة سياحية يقصدها الجميع في موسم الصيف.

ألعاب رياضية وترفيهية بمشاركة نجوم الرياضة

يقيم مهرجان العلمين الجديدة، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية، حيث يقيم بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجماً في مختلف المجالات، كما يقيم البطولة العربية للجودو 2023، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، وبطولة للتجديف.

عروض لسباق السيارات والطائرات وتحدى جيت سكى

يقيم مهرجان العلمين الجديدة، مجموعة من العروض الترفيهية، حيث يشهد عروض للطائرات RC، سباق للسيارات، تحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذى سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.