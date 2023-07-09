شكرا لقرائتكم خبر عن "المنفى" يشارك بالمهرجان القومى للمسرح بعد حصوله على جائزة مسابقة إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك العرض المسرحي "المنفي" من إنتاج جامعة طنطا، وإخراج السعيد منسي، بالدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد حصوله علي أفضل عرض مسرحي بمسابقة إبداع، والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب في المنفى " كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي.

‏وكان قد قال المخرج السعيد منسي لليوم السابع‏: تدور فكرة العرض حول مجموعة من الناس يتعرضون للكثير من المتغيرات ‏في الفترة الزمنية من بعد ثورة يوليو، ‏إلى بداية الثمانينات هؤلاء الناس ‏الذين يتعرضون للتغيرات خاصة السياسية في تلك الفترة وواقع النكسة عليهم ، وواقع الانتصار والإنفتاح ، كل هذا أثر علي شخصياتهم ، ويتخلل العرض كذلك أكثر من قصة حب ووقع هذا الحب علي العلاقات الإنسانية داخل كل شخصية ، ورسالتي من العرض أننا أحيانا من كثرة تطرفنا لم نستطع أن نحب، والإنسان لم يختار من يحب فهو يحب من أجل الحب فقط .

وتابع منسي : حصلت بفريق منتخب طنطا من قبل علي جائزة المهرجان القومي في 2016 ، بعرض القروش الثلاثة ، ولكن في الحقيقة أثناء عملنا علي العروض لم نضع أي توقعات في المهرجانات ولكننا نعمل علي تقديم العرض بأفضل صورة ، ومن المؤكد كان هناك بعض الصعوبات التي واجهتنا اثناء التجهيز ولكن أستطعنا أن نتخطاها، خاصة أننا نقدم رواية من أعظم الروايات والتي صنفت من أفضل عشر روايات عربية للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر .

يذكر أن أخر عروض المخرج السعيد منسي عرض " الحب في زمن الكوليرا " والذي حصل علي جائزة أفضل عرض بالمهرجان القومي بالدورة الماضية ، العرض من إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح ، عن الراوية الشهيرة لجارسيا ماركيز، و هي أحد روائع الأدب العالمي ، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، نشوى إسماعيل ، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، وإخراج السعيد منسي .