شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر مديرا فنيا لملتقى القاهرة للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى انضمام الفنان حسام داغر مديرا فنيا للملتقى، المقرر إقامته فى 27 أكتوبر 2023.

وكان آخر أعمال حسام داغر، مسلسل حضرة العمرة، وعُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، ومسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، وإشراف الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلفة والفنانة دكتور أمل صديق عفيفي، ودكتور سمر سعيد أمين عام الملتقى.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة دكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.