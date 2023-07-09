شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم عن الحالة الصحية لأختها دانا: الحمد لله خرجت من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مي سليم، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن الحالة الصحية لأختها دانا حمدان بعدما نشرت صورة لها وهي بأحد المستشفيات، حيث قالت: الحمد لله تحسنت حالة أختي الصحية بعدها تعرضها لتسمم في المعدة وخرجت من المستشفي وهي الآن بالمنزل.

وكانت قد نشرت الفنانة مي سليم صورة لأختها دانا حمدان وهي بأحد المستشفيات، وذلك خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها وكتبت: ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي يا رب .

وكانت قد تحدثت الفنانة دانا حمدان، عن مبادرتها «عزماني عندكم» التي حققت انتشارا كبيرا عبر منصات السوشيال ميديا، موضحةً: «عملت المونتاج وكل حاجة لوحدي دي تجربة لأول مرة عشان أحترم خصوصية البيوت، حبيت أكون ضيفة خفيفة لوحدي».

كما تطرقت «حمدان» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، إلى قصة القطة التي جرى إنقاذها بعد بقائها يومين في الماسورة، وقالت: «الحمد لله طلعت، بيجيلي حوالي 30 قطة يوميا عشان ياكلوا عندي، وعاملة لهم منطقة بيقعدوا فيها وحدهم، واحدة منهم كانت بتبص على بلكونة جيراني وتبكي بهيستيريا عند جيراني عشان عاوزة ولادها، وأخدتهم من الجيران».

وتابعت: «في اليوم التالي بحثت عن القطط دون أجدهم أو أسمع صوتا لهم، بعد فترة قليلة سمعت صوت قطين، وتم استخراجهم من بالوعة، وفي الساعة الثالثة فجرا اتصلت بالدفاع المدني لإنقاذ القط الثالث الموجود بالماسورة، واستجابوا لي وقدموا لي العون على الفور، وبداية من الساعة الخامسة فجرا كسروا في البيت، كرت البلكونة بتاعتي كلها فوق وتحت لإنقاذ القط، وتم إنقاذه بالفعل».



دانا حمدان