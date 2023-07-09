شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تحتفل برأس السنة الهجرية 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو على المسرح الكبير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، وهم: الفنان وائل الفشني، الفنان محمود هلال، الفنانة نهى حافظ، الفنانة أميرة أحمد، الفنانة آية فاروق، الفنان مصطفى نجدي، الفنان أحمد العمري، الفنان أحمد حسن، وبقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام.

وكانت قد أضاءت دار الأوبرا المصرية أول حفلات التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت اسم "الأساتذة"، بافتتاحية رائعة للفنان الكبير مدحت صالح، الذى أطرب الملايين من المشاهدين بأنغام الزمن الجميل المتمثلة في أغانى الرحلين الكبيرين عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى.

وانفردت شبكة تليفزيون الحياة، ببث هذا الحفل الضخم، حصريًا، والذى يقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفنى الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة "الأوركسترالية" الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

وأدى الفنان مدحت صالح العديد من الأغانى التراثية مثل "قولوا له الحقيقة"، و"أول مرة تحب ياقلبى"، و"مقادير، وغيرها من الأغانى التراثية، التي تهدف إلى إحياء التراث المصرى.