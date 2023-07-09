شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجي يفتتح مهرجان ليالى قلعة دمشق 2 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان ليالى قلعة دمشق وضع الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإنطلاق فعالياته 2 أغسطس المقبل بمدينة دمشق السورية، ويفتتح المهرجان كل من الفنان زياد برجي ومحمد المجذوب.

وطرح المطرب اللبناني زياد برجى، مؤخرًا، أحدث اغنياته بعنوان "أنا لمين"، من كلمات أحمد ماضى وتوزيع طارق توكل، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج جان كلود ديب.

وأكد المطرب اللبناني زياد برجى أن حلمه تحقق بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية فى مهرجان الموسيقى العربية ومشاركته مع نجوم كبار، وأضاف خلال لقائه في برنامج لايت شو الذى يذاع على قناة الحياة، "غنائى في مصر محطة مهمة في مشوارى، وأوجه الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى وفرقتى الموسيقية"، مشيرا أن أغنيته "شو حلو" حققت نجاحا كبيرا ودخلت قلوب كل المصريين.

يذكر أن آخر حفلات برجى فى مصر كانت فى مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن دورته الثلاثين 2021.

ووجه برجي في بداية الحفل الشكر لمصر وقدم عددا من الأغنيات منها "شو حلو" و"والله ورجعت تدق"، وقدم أغنية "بيحسدوني" لجورج وسوف، مؤكدا أن الأغنية دليل على حبه لمصر، و"أنا قلبي عليك"، "وأنا وياك" و"ياغالي على" و"مش طايق"، و"فايق ياهوى" وقدم برجي تحية للعندليب عبد الحليم حافظ ليقدم بعدها أغنية " حاول تفتكرني".