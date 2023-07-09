شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "البعبع" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم عرض خاص لفيلم "البعبع" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور أبطاله، حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم في الخليج بعد تحقيقه إيرادات كبيرة في السعودية والإمارات والخليج بشكل عام.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم: أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور السعودي بالورود، الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم.

وفور الانتهاء من الاحتفال دخل أبطال الفيلم لقاعة السينما لمشاهدة الفيلم مع الجمهور الذي حضر بكثافة لمشاهدة الفيلم معهم، حيث كانت ردود الأفعال بعد الفيلم إيجابية ومشيدة بالفيلم وبفريق العمل وهو ما أسعد أبطال العمل.

ويعد هذه المرة الثالثة التي يقام فيها عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، حيث أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الإثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني الخميس في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.











