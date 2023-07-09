شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "يمكن خير" لـ رامى صبرى تقترب من 53 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية "يمكن خير" للنجم رامي صبري من تحقيق 53 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ 6 أشهر من طرحها، وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان رامى صبرى وتوزيع طارق توكل.

وتقول كلمات أغنية يمكن خير

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين

ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام

هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش

لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان

أنا وإنت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات

وبلاش نقلب في اللي فات راحت عليك

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

وحرص النجم رامي صبري هذا العام أن يصبح مختلف وفريد من نوعه في طريقه طرحه لـ ألبومه الجديد، حيث طرح ألبومه الذى ضم 8 أغاني في فيديو كليب واحد بطريقة مميزة مما أنال إعجاب الجمهور، وأشاد الجمهور بهذه الطريقة ووصفوه بـ أنه فنان متنوع يريد أن يرتقى بالفن وأن يصبح له طريقة مختلفة عن باقي الفنانين.

وأطلق رامي صبري مؤخرًا ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "معايا هتبدع"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حتى الآن، وتصدر ألبوم معايا هتبدَّع قائمة الألبومات الأكثر رواجًا في العالم.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد "معايا هتبدَّع" 8 أغاني وهم:" معايا هتبدَّع، أنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا وإتحبينا، لما بيوحشني، يمكن خير، فاكر نفسك هدية، إحنا في حتى تانية".

يضم ألبوم رامي صبري الجديد عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين ومن أبرزهم:" عزيز الشافعي، تامر حسين، أحمد على موسى، أحمد حسين، مدين، طارق توكل".

وطرح مؤخرا رامى صبرى أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبري، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.