شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل محمد عبده فى فرنسا من 20 يوليو إلى 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده الذى كان مقررًا إقامته في فرنسا يوم 20 يوليو تأجيلها إلى 13 أغسطس المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها العاصمة الفرنسية من أحداث.

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وابهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهالت التغريدات على حساب نجل الفنان محمد عبده على " تويتر" عقب انتشار خبر تعرض والده الفنان محمد عبده لوعكة صحية، ليأتي رده كتالي.." قائلاً: "الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد".