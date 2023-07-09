كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:58 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه برفقة اللبنانية ليلى عبداللطيف اثناء تواجدهم داخل طائرة.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “ليلى عبداللطيف اول ما عملنا انا وهي في راس السنة السهرة للظفرة قالت لي فيفي اطمني انت حتيعشي لغاية ثمانين سنة”.

وتابعت فيفي عبده، البالغة من العمر سبعين عاما، قائلة “انا زعلانة انا عايزة اكثر من ثمانين فأنا زاقاها دلوقت عشان تقولي اكثر من الثمانين”.

وعلقت فيفي على الفيديو كاتبة: “طبعاً احنا بنهزر و الاعمار بيد الله وحده و اللي يجي من ربنا خير و بركة بس ميمنعش اني زنقتها في الجو فوق عشان حارقة دمنا بالحاجات اللي بتقولها و بتحصل دي لما نشوف اخرتها معاكي يا ليلي

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده زعلانة من ليلى عبداللطيف بسبب هذا التوقع!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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